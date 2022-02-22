РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 фев. В городском округе Котельники впервые за 40 лет к 1 сентября планируется открытие школы в микрорайоне Южный, сообщил на отчете о результатах работы за год глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

«Ее ввод позволит ликвидировать вторую смену в учреждении микрорайона Силикат, а также полностью обеспечить местами жителей Южного. Она большая, комфортная, просторная, с большими холлами и красивым актовым залом, уютными учебными классами для занятий, библиотекой, компьютерным залом и всем необходимым, чтобы организовать процесс обучения в рамках федеральных стандартов образования. Дети здесь смогут также получать и дополнительное образование, занимаясь в кружках», - сказал Жигалкин.

Он добавил, что в микрорайоне Парковый планируется открытие детского сада на 350 мест.

«На этой территории жители ждут и строительство школы на 2 тыс. мест. Она включена в государственную программу Московской области и в следующем году выходим на ее строительство, а в этом – делаем проектирование», - уточнил глава округа.

По словам Жигалкина, в Новых Котельниках в 2022 году состоится закладка капсулы в фундамент второго дошкольного учреждения на 235 мест и начнется строительство.

«Первый детский сад здесь мы открыли в прошлом году. Его дизайн выполнен по индивидуальному проекту с изображением детских рисунков на фасаде здания. Это начало побед 2021 года. Новый корпус сада «Детство» стал настоящим подарком для жителей микрорайона-новостройки, который находится в отдаленности от других районов города. Сегодня новое учреждение уже посещает 80 малышей в возрасте от 1,5 до 3 лет, и 110 деток старше 3 лет», - добавил Жигалкин.

Он подчеркнул, что в 2021 году удалось обновить кровлю в школе №1, провести капремонт в школе №2 и отремонтировать фойе в школе №3. Также в прошлом году работы выполнили над входной группой корпуса «Аленка», отремонтировали группы в корпусе «Детство» и учебные классы в школе №1.

«Обновлены прогулочные площадки в корпусах дошкольных учреждений «Светлячок» и «Сказка». Закуплено дополнительное оборудование для корпуса «Заря», а также в пищеблок и прачечную «Светлячка». Частично заменили мебель в школах. Обновлена система видеонаблюдения в школах №1 и №3, установлена система контроля доступа в первой и во второй школах», - отметил глава горокруга.

В 2022 году планируется капитальный ремонт детского сада в микрорайоне Силикат.