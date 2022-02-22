РИАМО - 22 фев. Следователи устанавливают обстоятельства гибели одного рабочего и травмирования еще двух в результате падения в шахту лифта в строящемся доме ЖК «Серебро» в Пушкине, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Предварительно установлено, что трое строителей сделали деревянный помост и работали в шахте лифта строящегося дома. Под тяжестью веса людей помост рухнул, рабочие провалились в шахту. Пострадавшие были доставлены в больницу. Один из них скончался.

На месте трагедии сейчас работают следователи. Они осматривают место происшествия.

По данному факту также начала проверку Пушкинская городская прокуратура. Будет оценено соблюдение требований законодательства об охране труда и технике безопасности.

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