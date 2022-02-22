РИАМО - 22 фев. Президент России Владимир Путин заявил, что даже появление тактического ядерного оружия на Украине означает стратегическую угрозу для России. Президент также рассказал, что помогло бы улучшить отношения РФ и Украины.

«В чем угроза для нас? В том, что даже появление тактического ядерного оружия на Украине для нас означает стратегическую угрозу. Вот, что мы должны иметь в виду», - сказал Путин.

По словам российского лидера, дальность поражения тактического ядерного оружия можно поднять от 110 до 300-500 км, а такие значения уже позволяют нанести удар по Москве.

Путин отметил, что самым лучшим решением для урегулирования конфликта России и Украины мог бы стать добровольный отказ киевских властей от вступления в НАТО. Таким образом была бы реализована идея нейтралитета.

Президент РФ подчеркнул, что прекратить любые конфликты между Москвой и Киевом, помимо отказа от вступления Украины в НАТО, поможет признание украинскими властями волеизъявления народа, проживающего в Крыму и Севастополе.

«Никто под дулом автомата или под штыками людей не мог согнать на избирательные участки. Они пришли добровольно и приняли свое решение – воссоединиться с Россией. И нужно уважать это решение. Если те, кто так или иначе оспаривает, все-таки считают себя демократическими странами, должны в конце концов признать – это высшая форма демократии – референдум», - сказал Путин.

Он также добавил, что еще одним пунктом, который может поспособствовать урегулированию отношений между Москвой и Киевом, является ограничение на современные виды оружия на Украине, поскольку это «единственный, объективно контролируемый фактор, который можно наблюдать и на который можно реагировать».

Ранее Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер также подписал с республиками договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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