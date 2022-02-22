РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 фев. В этом году задачей администрации городского округа Котельники стала подготовка проекта строительства поликлиники на 400 посещений в смену на улице Кузьминской, сообщил в рамках отчета о результатах работы за год глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

«Это будет современное здание, где медицинскую помощь смогут получать и взрослое население, и наши дети. В нем установим оборудование, которое позволит проводить разный спектр исследований для пациентов. Задача на этот год – подготовить проект», - сказал Жигалкин.

Он попросил строительный блок администрации во главе с заместителем Ириной Копыльченко обеспечить реализацию поставленных задач.

Ранее он отметил, что в городском округе за наем жилья выдали компенсацию 25 сотрудникам медучреждений за прошлый год, в том числе 17 сотрудникам поликлиники и 8 работникам станции скорой помощи.