РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 фев. В этом году задачей администрации городского округа Котельники стала подготовка проекта строительства поликлиники на 400 посещений в смену на улице Кузьминской, сообщил в рамках отчета о результатах работы за год глава муниципалитета Сергей Жигалкин.
Он попросил строительный блок администрации во главе с заместителем Ириной Копыльченко обеспечить реализацию поставленных задач.
Ранее он отметил, что в городском округе за наем жилья выдали компенсацию 25 сотрудникам медучреждений за прошлый год, в том числе 17 сотрудникам поликлиники и 8 работникам станции скорой помощи.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии