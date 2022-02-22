РИАМО - 22 фев. Игроки московского футбольного клуба «Спартак» проведут выставочный матч против спортсменов из подмосковного наукограда Фрязино. Мероприятие пройдет 23 февраля и будет посвящено Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В состав команды футболистов от «Спартака» войдут Дмитрий Хлестов, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Филимонов и Александр Ширко.

Соперниками профессиональных футболистов станут команды предприятий города Фрязино: АО «НПП «Исток» им. Шокина», ООО «Веза», ООО НТО «ИРЭ-Полюс», а также сборные команды жителей города «Бобры» и «GT».

Футболисты «Спартака» будут играть с каждой командой от 10 до 15 минут. В перерывах будет организована фотосессия и выступления местных артистов. Матч пройдет по правилам мини-футбола (пять игроков в поле, один на воротах). Комментатором выступит телеведущий Виктор Гусев.

Мероприятие будет носить выставочный характер. Основная цель - поздравить всех мужчин городского округа Фрязино с Днем защитника Отечества и провести интересное событие.

Матч будет проходить 23 февраля по адресу: Фрязино, ул. Комсомольская, д.19 (спорткомплекс «Олимп»). Он начнется в 12:00.