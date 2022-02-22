РИАМО - 22 фев. Российский президент Владимир Путин отметил, что Киев свел к нулю все договоренности, достигнутые в результате Минских соглашений. Глава государства отметил, что после этого можно ждать только плохого, сообщает Федеральное агентство новостей.

Путин уточнил, что Минские соглашения были уничтожены задолго до признания Россией независимости ЛНР и ДНР, которое произошло 21 февраля.

«Что дальше ждать, издевательства над людьми, геноцида ждать?» — спросил глава государства.

Первые Минские соглашения утвердили в 2014 году, их подписали представители Украины, РФ, ОБСЕ, руководители ДНР и ЛНР. Через год были утверждены вторые Минские соглашения.

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