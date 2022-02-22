РИАМО - 22 фев. На текущей неделе в Сергиево-Посадском округе и Шатуре выдали первые сертификаты, благодаря которым можно переселиться из аварийного жилья. Всего в регионе подали уже около 400 заявок на такие сертификаты, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Так, сертификат получила Татьяна Сороченкова, которая живет в комнате площадью 9 кв. м в аварийном доме в Сергиево-Посадском округе. Она решила не ждать, пока дом расселят, и подала заявку на получение сертификата. По этому сертификату регион выкупает у жителей аварийные квартиры за 83 963 рубля за 1 кв. м.

«Даже если бы мы искали новое жилье для расселения Татьяны Ивановны, сделать это было бы весьма проблематично. Квартир такого метража уже не строят. А благодаря инициативе губернатора (Московской области Андрея Воробьева – ред.) теперь она может улучшить свои жилищные условия», - сказал глава Сергиево-Посадского округа Михаил Токарев.

Минимальный метраж, подлежащий обналичиванию, составляет 33,5 кв. м. Таким образом, если человек проживает в жилье меньшей площади, то он все равно гарантированно получит 2,8 млн рублей.

Получить сертификат может тот житель Подмосковья, который проживает в доме, признанном аварийным до 1 января 2017 года. Право собственности на жилье в таком доме должно быть приобретено до 28 декабря 2019 года (исключение – наследство). На момент признания дома аварийным у человека не должно быть права собственности на другое жилье.

Если все эти условия выполняются, то нужно письменно сообщить администрации городского округа о желании получить сертификат. Затем будет подписано соглашение о предоставлении субсидии, начнется поиск нового жилья. На это дается полгода. Приобрести жилье можно в любом округе региона.

Принять решение и подать заявление на получение сертификата можно до 15 марта. Заключить соглашение можно будет до 1 мая.