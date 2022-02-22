РИАМО - 22 фев. Умер актер столичного Театра сатиры, народный артист России Олег Вавилов, сообщается на сайте театра.

Информации о времени и месте прощания с артистом пока нет.

Олег Вавилов родился 8 января 1950 года. Он закончил ГИТИС в 1971 году. Играл в Русском театре в Казани, МТЮЗе, Театре на Малой Бронной.

Вавилов служил в труппе Театра сатиры с 2004 года. Он играл в таких спектаклях, как «Лес», «Платонов», «Невидимые миру слезы»», «Таланты и поклонники», «Брависсимо» и других.

Также он снимался в юмористической телепередаче «Кабачок «13 стульев».