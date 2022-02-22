РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 фев. Городской округ Котельники стал одним из лидеров в Подмосковье по привлечению налоговых резидентов и по приросту числа субъектов малого и среднего бизнеса, сообщил во вторник в ходе ежегодного отчета о результатах работы за 2021 год глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

«Большое значение для развития территории имеют экономика, инвестиции, бюджет. За счет того, что Котельники стабильно являются одними из лидеров в регионе, мы усилили ряд программ. Все они, к слову, были выполнены на 98%. К примеру, в 2021 году провели большой объем ремонтных работ в объектах социальной сферы: школах и садах», - сказал Жигалкин.

Он добавил, что Котельники – одни из лидеров в Подмосковье по объему инвестиций на душу населения и по привлечению налоговых резидентов.

«К примеру, в прошлом году благодаря им в консолидированный бюджет Московской области дополнительно поступило 173 миллиона рублей налогов. Также в результате регулярных и плодотворных заседаний комиссии по мобилизации доходов, которые возглавляет мой профильный заместитель Мария Владимировна Галузо, дополнительно удалось привлечь средства в бюджет. Собственные доходы бюджета в 2021 превысили поступления 2020 года за счет развития малого предпринимательства, увеличения рабочих мест, а также повышения фонда оплаты труда», - подытожил глава горокруга.