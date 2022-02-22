РИАМО - 22 фев. Президенту России Владимиру Путину в ходе пресс-конференции задали вопрос о том, насколько далеко российские войска могут зайти на территорию ЛНР и ДНР. Глава государства заявил, что Вооруженные Силы РФ не будут отправлены в Донбасс «прямо сейчас».

«Во-первых, я не сказал, что войска вот сейчас прямо туда войдут после нашей с вами встречи здесь. Второе: предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле, что называется», – добавил Путин.

Также его спросили о том, можно ли в современном мире решать проблемы силой и «оставаться на стороне добра».

«Почему вы думаете, что добро должно быть бессильным всегда? Я так не считаю. Я думаю, как раз добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить», – подчеркнул президент.

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