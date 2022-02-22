РИАМО - 22 фев. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ранее достигнутых Минских соглашений больше не существует. Это произошло после того, как РФ признала Донецкую и Луганскую народные республики, сообщает Газета.ru.

Глава государства отметил, что РФ порядка 8 лет занималась Минскими договоренностями, так как страна была заинтересована в их реализации. Добиться компромисса по данным соглашениям было непросто, но он был найден и это было реальным движением к урегулированию конфликта на Украине мирным путем.

«Мы не просто 7, почти 8 лет этим занимались, мы были - когда я говорю «мы», имею ввиду Россию, ну и ваш покорный слуга тоже был автором этих документов. И поэтому, хочу еще раз это подчеркнуть, мы были заинтересованы в реализации этого комплекса мер», — уточнил Путин.

Он добавил, что в Киеве сделали все, чтобы свести достигнутые договоренности к нулю. Этот компромисс был «убит» задолго до признания Россией ДНР и ЛНР.

Первые Минские соглашения утвердили в сентябре 2014 года. Документ подписали представители Украины, РФ, ОБСЕ, а также главы ДНР и ЛНР. В 2015 году утвердили вторые минские соглашения.

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