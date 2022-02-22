РИАМО - 22 фев. Автобусы и пригородные электропоезда в Подмосковье будут работать по расписанию воскресного дня 23 февраля. Всего в День защитника Отечества в транспортной работе на маршрутах региона задействуют 7,5 тыс. автобусов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Перед выпуском транспортных средств на рейс специалисты проверят исправность их основных узлов и агрегатов. С водителями автобусов уже проведены дополнительные инструктажи по соблюдению ПДД и правилам перевозки пассажиров.

В связи с проведением праздничных мероприятий и изменениями движения пассажиропотока, на всех объектах транспортной инфраструктуры Подмосковья будут усилены меры безопасности. На всем подвижном составе и прилегающей инфраструктуре продолжится дезинфекция.

С 24 февраля общественный транспорт региона вернется к работе по графику буднего дня.