РИАМО - 22 фев. Более легкое течение омикрона в сравнении с другими штаммами коронавируса не означает, что эта разновидность инфекции не вызовет осложнений, сообщил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, вирус влияет на внутреннюю оболочку сосудов, как следствие, может вызвать серьезные нарушения свертывающей системы крови.

«Легкая форма коронавирусной инфекции, к которой чаще всего приводит омикрон, не предполагает, что и потом все будет легко, гладко и пройдет без всяких осложнений. Так же, как и любой другой вариант коронавируса SARS-CoV-2, омикрон вызывает достаточно серьезные изменения внутренней оболочки сосудов и, соответственно, достаточно серьезные нарушения свертывающей системы крови», – сказал Болибок в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что признаки нарушений могут проявиться спустя некоторое время после окончания болезни.

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