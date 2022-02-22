РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. Opel протаранил «Ниву» на перекрестке улиц Свердлова и Клемента Готвальда возле ДК «Октябрь» в Полольске, затем иномарка вылетела на тротуар и сбила человека. Видео ДТП опубликовали в группе «Типичный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».



На видео видно, как как Opel ехал прямо и врезался в «Ниву», которая хотела повернуть с улицы Клемента Готвальда на улицу Свердлова. Затем Opel сбил человека и проехал по нему.

Ранее сотрудники пожарного подразделения рассказали, что передали скорой помощи водителя «Нивы» и пострадавшего пешехода. Также смыли горюче-смазочные материалы с машин, попавших в аварию.

Сотрудник правоохранительных органов подтвердил, что в данном ДТП есть пострадавшие.

Получить оперативный комментарий в группе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск и УМВД России по Подольску не удалось.