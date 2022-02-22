РИАМО - 22 фев. Директор Центрального академического театра российской армии Иван Чурсин заявил, что дата представления Эмира Кустурицы труппе учреждения еще не определена, сообщает Газета.ru.

По словам Чурсина, руководству и сотрудникам театра режиссера еще не представили. Комментарий о назначении Кустурицы в театре будут готовы дать только тогда, когда договор с постановщиком будет заключен.

«Нам еще его никто не представлял. Когда будет представление, контракт, сбор труппы и коллектива, мы сможем дать какой-то комментарий. То, что написано в интернете от министерства обороны, — только это пока и можно комментировать», – добавил Чурсин.

Он отметил, что точной даты представления Кустурицы труппе театра еще нет.

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу вступить в должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии.

Кустурица является режиссером множества культовых кинокартин, в том числе фильмов «Черная кошка, белый кот», «Время цыган», «Андеграунд» и других. В 1995 году режиссер был удостоен «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.