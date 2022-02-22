РИАМО - 22 фев. Россиянам не стоит опасаться катастрофического обвала курса рубля после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Падение курса отечественной валюты не будет таким глобальным, как в 2014 году после присоединения Крыма к РФ, сообщил экономист Андрей Колганов.

По словам эксперта, в 2014 году после присоединения Крыма к России падение курса рубля было обусловлено не только санкциями, но и резким снижением стоимости нефти.

«Будут введены, вероятно, новые ограничения на торговлю высокотехнологичной продукцией. Конечно, это все нанесет определенный ущерб российской экономике, но те проекты радикальные, которые обсуждались в предшествующем месяце, типа отключения системы SWIFT, вряд ли будут реализованы, так как они несут существенный ущерб европейской экономике, которая тесно связана с российским рынком», — поделился Колганов в беседе с News.ru.

Эксперт отметил, что в качестве перестраховки для сохранения сбережений можно действовать стандартно: разделить имеющиеся средства на рубли и валюту, после чего распределить их между депозитными счетами или вложить в облигации федерального займа.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер также подписал с республиками договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.