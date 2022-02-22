РИАМО - 22 фев. В парках Московской области в честь Дня защитника Отечества пройдут образовательные, познавательные и развлекательные мероприятия, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

К примеру, в Щелковском городском парке культуры и отдыха пройдут конное шоу и детская программа, а в Центральном городском парке Королева состоится турнир по лазертагу.

Жителей и гостей Серпухова приглашают принять участие в «Курсе молодого бойца» и «Веселых стартах».

В тот же день в Жуковском будет проводиться спортивная эстафета «Папа может!», демонстрация спецсредств ГИБДД, пожарной спецтехники и спецоборудования спасателей.

В Чехове на Советской площади пройдут возложение цветов, праздничный салют и творческие выступления.

Составить зимний туристический маршрут по Подмосковью>>