РИАМО - 22 фев. Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе со специалистами Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Московской области измерили толщину льда на подмосковных водоемах, сообщает пресс-служба учреждения.

Проверки прошли в 149 местах, где жители Подмосковья чаще всего выходят на лед водоемов, 20 из них получили статус опасных.

Опасными были признаны участки на реках Клязьма, Воря, Москва, Руза, Гнилуша, Пахра, Рожайка, Волга, Быковка, Истра, Ока, Битца и Нерская. Кроме того, опасными признали озера Черное, Южное, Святое, Бисерово, Луковое и Коверши, а также карьер Волхонка.

Водоемы, где специалисты выявили опасную толщину льда, расположены в Богородском округе, Бронницах, Солнечногорске, Жуковском, Коломне, Домодедове, Подольске, Дубне, Истре, Кашире, Луховицах, Серпухове, Ступине, Черноголовке, Шатуре, а также в Ленинском, Рузском, Волоколамском, Орехово-Зуевском и Раменском округах.

Жителям Подмосковья рекомендуют воздержаться от подледного лова рыбы, чтобы не рисковать жизнью и здоровьем.