РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 фев. В Домодедове с 23 февраля начнут работать шесть пунктов сбора гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР, сообщается в группе молодежного центра «Победа» в соцсети «ВКонтакте».

Пункты будут работать по следующим адресам: Домодедово, мкр. Центральный, ул. Советская, д. 8 (Домодедовское отделение «Единой России»), Домодедово, мкр. Центральный, Каширское шоссе, д. 70, 3-й этаж (Общественная палата Домодедова). Оба пункта будут открыты с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Также ежедневно с 10:00 до 20:00 будут работать пункты сбора в МКЦ «Победа» (Площадь 30-летия Победы, д. 2),

в молодежном пространстве «4К» (ул. Овражная, д. 1, корп. 2), в МЦТТ «Интеграл» (с. Ям, ул. Школьная, д. 14) и в центре военно-патриотического воспитания (ул. Текстильщиков, д. 1/1).

Все вещи, кроме бытовой техники, должны быть новыми.