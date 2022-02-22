РИАМО - 22 фев. Московские следователи завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Фигурант несколько лет размещал фиктивные предложения о продаже трансформаторного оборудования на подконтрольных ему сайтах, а после получения средств не поставлял товар заказчикам и переставал выходить на связь, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По версии следствия, в период с 2018 по 2021 год злоумышленник нанес ущерб 21 юридическому лицу. Общая сумма денежных средств, полученных им мошенническим путем, оценивается в сумму более 10 млн рублей. Обвиняемый обналичивал украденные деньги и тратил на личные нужды.

«Противоправная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В процессе расследования обвиняемый полностью возместил материальный ущерб, причиненный заказчикам.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

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