РИАМО - 22 фев. Во время течения Covid-19 артериальное давление у человека может может как повышаться, так и опускаться, отметил врач-терапевт Георгий Сапего.

«Если у человека повысилась температура тела, у него обычно также учащается пульс и повышается артериальное давление. Это связано с ускорением обмена веществ под действием высокой температуры», – сказал Сапего в эфире радио Sputnik.

По его словам, во время тяжелого течения болезни человек слабеет, становится вялым, сознание путается, и артериальное давление падает.

Это также может быть связано с приемом жаропонижающих лекарств.

«Нестероидные противовоспалительные препараты, вроде ибупрофена, так влияют на почки, что задерживают жидкость и повышают артериальное давление. Врачи даже намеренно используют этот побочный эффект, чтобы повышать давление людям, которые часто падают в обморок. Вот и при любой инфекции с высокой температурой тела не только сама температура повышает артериальное давление, но еще и жаропонижающие лекарства», – сказал он.

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