РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 фев. В городском округе Котельники за наем жилья выдали компенсацию 25 сотрудникам медучреждений за прошлый год, в том числе 17 сотрудникам поликлиники и 8 работникам станции скорой помощи, сообщил на ежегодном отчете о результатах работы глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

«Для привлечения медицинских работников осуществляется возмещение расходов за наем жилых помещений. <...> В этом году на данные цели по решению губернатора Московской области предусмотрены средства регионального бюджета. Ими будут пользоваться и медики, работающие в Котельниках», - сказал Жигалкин.

По его словам, в этом году в городскую поликлинику приняли на работу терапевта, педиатра, офтальмолога, двух медицинских сестер. В прошлом году - 10 врачей и 5 медсестер.

Также особое внимание глава горокруга уделил ремонту и оборудованию помещений. Так, в 2021 году обновили станцию скорой помощи, а в женскую консультацию микрорайона Ковровый передали новое оборудование.