РИАМО - 22 фев. С 26 по 27 февраля в городе Пересвет в Сергиево-Посадском округе Подмосковья пройдет фестиваль лыжного спорта «Ozon Гонка Легкова». В 2022 году событие будет впервые проведено в офлайн и онлайн-форматах одновременно, а также будет разыгран призовой фонд, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Мероприятие станет первой живой «Гонкой Легкова» за последние два года, в 2020 мероприятие отменили из-за отсутствия снега, а в 2021 году из-за ковидных ограничений состоялся лишь онлайн-заезд.

В гонке примут участие взрослые и дети. Детский старт проводится при поддержке подмосковного Минспорта. Участие в нем бесплатное, но количество мест ограничено.

Сегодня для участия в гонке в 2022 году зарегистрировались 500 детей и около 1 тыс. взрослых лыжников. Для взрослых будут подготовлены дистанции 10, 20 и 30 км, а для младших участников – 1, 3, и 5 км.

Согласно традиции, в день открытия мероприятия на старт вместе с участниками соревнований выйдет основатель гонки – олимпийский чемпион, победитель «Тур-де-Ски» Александр Легков.

Помимо Легкова фестиваль лыжного спорта посетят олимпийская чемпионка Светлана Слепцова, призер Олимпиады Антон Шипулин, призер Олимпиады Иван Алыпов, чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт, победитель этапов Кубка мира Михаил Девятьяров и другие именитые спортсмены.

Мероприятие пройдет 26 и 27 февраля по адресу: Сергиево-Посадский округ, территория отеля «Русские Сезоны. Курорт Пересвет» (г. Пересвет, ул. Пионерская, д. 9, 12).

26 февраля состоятся детская и взрослая гонки, церемония награждения и автограф-сессия. 27 февраля пройдет мастер-класс от чемпионов по лыжным гонкам и биатлону.

Также с 26 февраля по 5 марта в рамках мероприятия пройдут онлайн-заезды. Участие в гонке бесплатное. Выйти на старт онлайн-гонки можно будет из любой точки мира. В 2021 году онлайн-заезд объединил в себе участников из 176 населенных пунктов 56 регионов России и 8 стран.