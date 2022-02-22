Многие жители ДНР и ЛНР после объявления массовой эвакуации отправились в Россию. Во вторник, 22 февраля, первый поезд с беженцами прибыл из Таганрога в подмосковную Апрелевку. О том, что заставило людей покинуть свои дома, как их встретило Подмосковье и что беженцев ждет в пунктах размещения, читайте в материале РИАМО.

Встреча беженцев

С раннего утра на привокзальной площади в подмосковной Апрелевке кипела работа: нужно было запарковать два десятка автобусов, разместить кареты скорой помощи. Постепенно собирались ответственные лица, спасатели, около 250 волонтеров.

«Всего к нам приедет около 1 500 беженцев, сейчас – чуть более 900 человек. Волонтеры должны помогать с детьми, с сумками, вести людей к автобусам. Наша задача, чтобы все было комфортно для людей. Всем раздаем сухпайки, им ведь еще ехать около двух часов», – сообщил глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

После прибытия людей распределят по автобусам и отвезут в пункты временного размещения. Они расположены в детских лагерях, социально-оздоровительных центрах, домах отдыха в Подольске, Клинском городском округе, Пушкине, Зарайске. По поручению губернатора Московской области среди встречающих – главы этих городских округов, которые лично контролируют процесс.

«Едут и беременные женщины, и груднички, и пенсионеры. Медики наготове, психологи», – рассказал глава Зарайска Виктор Кравченко.

По его словам, у всех приезжающих в местах проживания будут брать ПЦР-тесты. В случае положительного результата людей разместят в стационар или поместят на карантин.

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«Прекрасно добрались»

Поезд из Таганрога прибыл в 8:38, но двери открывать не спешил. Жителей республик встречали не только волонтеры и журналисты – для поддержки духа на станцию пригласили аниматоров в костюмах героев популярных мультфильмов.

В толпе, состоящей преимущественно из женщин и детей, пожилые люди бросались в глаза. Выйти из вагона, преодолеть эскалаторы, подняться в автобусы – во всем им помогали волонтеры, а иногда и журналисты.

«Мы единый народ и должны помогать друг другу. Нужно поддерживать людей, подбадривать, не давать упасть духом», – поделилась девушка в форме клуба волонтеров «Можайский».

Наибольшее внимание было приковано к вагону, где ехал беженец-юбиляр. Олегу Леонидову пришлось встретить свое 80-летие в поезде, ведь оставаться дома уже было опасно. После утренней бомбежки он был вынужден отправиться на сборный пункт.

«В четыре часа утра бум-бум-бум. Бомбежка», – вспомнил мужчина.

Также Олег рассказал журналистам, как прошла поездка: «У нас быстренько проверили документы, посадили в прекрасные автобусы и повезли в Таганрог, а оттуда – уже в Подмосковье. И дальше все было отлично организовано. Прекрасно добрались. В вагоне номер шесть проводник просто прекрасный человек – как курица своих птенцов нас оберегал, кормил. Просто прелесть!»

Своими впечатлениями о поездке поделились и другие прибывшие.

«Доехали хорошо, поезд хороший, люди хорошие, кормили. Все нормально. У нас все больше и больше стали слышны обстрелы. Решили не рисковать», – рассказала пожилая женщина из Шахтерска, которая приехала с дочкой и двумя внуками.

Про политические перемены и признание в России республик из-за отсутствия связи слышали далеко не все. Некоторые говорят, что новости еще не читали и о признании ДНР и ЛНР слышат впервые.

«Это очень хорошо! Там уже совсем небезопасно стало, пришлось уехать», – поделилась женщина с двумя детьми. В Донецке остался ее муж: «Остался там, защищать. Надеемся, что все будет хорошо, и мы вернемся домой».

Некоторые беженцы взяли с собой домашних питомцев. Жительница Енакиево с дочерью прибыла в сопровождении дворняжки Ады.

«Я бы сама не поехала, но дети – за них страшно. Там стреляют, взрывы слышны. А тут обещают, что и в школу будет возможность ходить. И собаку с собой взяли – не оставлять же ее одну», – рассказала мама девочки.

Постепенно суета на площади утихла, а колонн с людьми практически не осталось. Отправка прибывших в места пребывания завершилась к 10 утра.

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«Создаем все условия»

Почти половину приехавших беженцев повезли в Клинский городской округ. Здесь их принимает детский оздоровительный лагерь «Звонкие голоса», несколько корпусов которого находятся в лесу, недалеко от Ленинградского шоссе.

«Мы принимаем порядка 400 человек, размещаем в оздоровительных центрах. Все условия создаем для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно: обеспечиваем питанием, поможем с медицинским сопровождением, обеспечим оформление детей в школы, дошкольников будем рассматривать по мере возможности», – рассказала глава городского округа Алена Сокольская.

По ее словам, есть в городском округе и свободные рабочие места, так что при желании беженцы смогут выйти на работу. О возможности предоставить рабочие места заявили и главы других принимающих городских округов.

По задумке организаторов, прибывших в детский лагерь людей вначале покормят, потом они должны зарегистрироваться и пройти медицинский осмотр. Среди бюрократических церемоний – проверка паспортов и оформление документов для компенсационной выплаты.

«Мы расселяем по номерам. Семьи не делим – у нас здесь четырехместные номера», –рассказала организатор.

Также приехавших ждет медосмотр, при необходимости им выдадут лекарства. Кроме того, желающие смогут обратиться к психологу и, если это будет нужно, получить сим-карты.

«У нас есть люди, нуждающиеся в инсулиновой помощи, есть ребеночек с ДЦП, есть бабушка-инвалид на коляске. Каждому нужно оказать содействие и помощь. Организовано круглосуточное пребывание медицинских работников», – рассказала Алена Сокольская.





Она добавила, что в автобусах по дороге в пункты размещения волонтеры опрашивали беженцев о необходимых предметах.

«Сначала люди говорят, что все есть. Это шоковая реакция. Но потом с осмыслением: тапочки, расческа, шампунь, связь, детские памперсы, сим-карты. Один ребеночек полуторагодовалый совсем в легкой курточке. При размещении детей ждали игрушки, детская одежда», – уточнила глава городского округа.

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«Теперь мы защищены»

Жители ЛНР и ДНР, размещенные в «Звонких голосах», живо интересуются, куда же их привезли. Так, школьница спросила у волонтера, что это за место. Услышав ответ, что детский лагерь находится рядом с городом Клин, где долго жил композитор Чайковский, она не упустила шанс продемонстрировать свои знания: «О, я знаю Чайковского. Больше всего люблю танец феи Драже».

Впечатлениями после заселения поделились пожилая женщина из Донецка: «Мы уже зарегистрировались, все хорошо. И доехали нормально».

«В 2014 еще ничего было, а сейчас вообще страшно. Если бы не двухлетний ребенок, то, может быть, и не уехали бы. Но там опасно, так что ради правнука уехали. И в автобусе тоже были только детки», – добавила она.

От журналистов женщина узнала о признании в России ЛНР и ДНР и даже захлопала от радости: «Теперь мы защищены. Теперь мы будем россияне. Хорошо-то как. Пойду внучке скажу!»

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