РИАМО - 22 фев. В Совет Федерации России поступило обращение президента РФ Владимира Путина об использовании Вооруженных Сил РФ за рубежом, сообщает РИА Новости.
О поступившем в верхнюю палату обращении заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Такое решение принято на фоне обострения обстановки на территории Донбасса. Руководители ДНР и ЛНР заявили, что украинские военнослужащие обстреливают ополченцев, в том числе применяя запрещенную технику. В республиках начали эвакуацию жителей в регионы России.
Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в обеих республиках.
Кроме того, Путин подписал договор о дружбе и сотрудничестве между Россией, ДНР и ЛНР. Госдума и Совет Федерации поддержали принятие этого документа.
Как уточняется на сайте Кремля, в своем обращении к Совету Федерации Путин предложить принять постановление верхней палаты российского парламента на использование Вооруженных Сил РФ за пределами территории страны. Такое предложение было сделано на основании Конституции РФ, договоров о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР, а также общепризнанных принципов и норм международного права.
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