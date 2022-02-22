РИАМО - 22 фев. XIII конференция водоканалов России пройдет в подмосковном Чехове с 1 по 3 марта, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Главной повесткой встречи в этом году станет развитие соответствующих предприятий.

Гости мероприятия узнают об опыте Подмосковья в этой сфере, посетят крупнейшие коммунальные объекты, обсудят проблемы обеспечения населения питьевой водой и очистке сточных вод.

Специалисты в этой области встречаются каждый год. На этой площадке обсуждают развитие отрасли водоснабжения и водоотведения. Также участники конференции формируют предложения по повышению качества и эффективности работы водоканалов России.

В работе конференции примут участие представители профильных федеральных, региональных и муниципальных органов власти.