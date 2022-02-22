РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 фев. За прошлый год в городском округе Котельники субсидии получили предприятия «Трак-бетон» и «ЦМД», сообщил в рамках отчета о результатах работы за 2021 год глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

«Постоянно встречаемся, разговариваем, посещаем предприятия, решаем вопросы, оказываем поддержку, проводя муниципальные конкурсы. В прошлом году субсидию получил завод «Трак-бетон». Данное предприятие участвует в строительстве Московского метрополитена и больниц, где организованы койки под ковид. Кроме того, вносит свой вклад в жизнь города и помогает жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», - сказал Жигалкин.

Медицинский центр «ЦМД» реализует социальные благотворительные акции и предоставляет широкий перечень услуг.

Помимо этого, в феврале 2021 года в Котельниках открыли офис «Мой бизнес», работающий на базе администрации города. Сотрудниками было отработано более 1,2 тыс. обращений от предпринимателей.

«В 2022 году важно не снижать достижений в экономике. Наша задача и дальше привлекать новых налоговых резидентов, ежегодно держать темп по созданию не менее 400 рабочих мест. Тем самым увеличивая доходную часть бюджета», - уточнил Жигалкин.