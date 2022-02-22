РИАМО - 22 фев. Мэр столицы Сергей Собянин вручил премии города Москвы 2021 года за достижения в области обеспечения городской безопасности. Денежные поощрения получили представители силовых ведомств, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Премии 2021 года были присуждены:

- 6 cотрудникам ГСУ СК РФ по Москве – за эффективную служебную деятельность по расследованию преступлений против порядка управления;

- 4 cотрудникам ГУ МВД России по Москве - за заслуги в укреплении законности и правопорядка, большой вклад в обеспечение безопасности граждан при проведении общественно-политических, культурно-массовых и религиозных мероприятий в городе;

- 8 cотрудникам ГУ ФССП по Москве - за большой вклад в обеспечение безопас­ности деятельности Московских судов и исполнения судебных решений;

- 9 cотрудникам ГУ Росгвардии по Москве – за большой вклад в обеспечение охраны общественного порядка, создание и организацию работы временного информационно-аналитического центра Главного управления Росгвардии по Москве;

- 8 cотрудникам УФСИН по Москве - за высокие результаты в служебной деятельности и заслуги в развитии уголовно-исполнительной системы в столице.

Премии за значительный вклад в обеспечение комплексной безопас­ности города, а также за создание научных разработок и технологий, направленных на повышение безопасности столицы, присуждаются в Москве с 2011 года.

Ежегодно присуждается до 5 премий в размере 1 млн рублей каждая. При присуждении премии коллективу денежная часть делится между его членами поровну. За все время вручения премии наградами были удостоены 141 человек.

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