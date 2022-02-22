РИАМО - 22 фев. В Подмосковье введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций из-за массового прибытия в регион беженцев из Донбасса. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Режим повышенной готовности действует с 22 февраля и по 31 марта.

Правительству региона поручено организовать временное размещение жителей, которые вынужденно покинули территории ДНР и ЛНР.

Во вторник утром в подмосковную Апрелевку прибыл первый поезд с гражданами, проживавшими на территориях ЛНР и ДНР. Всего приехало более 900 человек, из них 400 детей.

Ситуация в зоне конфликта на Донбассе обострилась в последние дни. Власти ЛНР и ДНР заявляли, что вооруженные силы Украины нарушают режим прекращения огня и используют тяжелое вооружение для обстрелов. В связи с этим жителей республик начали эвакуировать в Россию.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР.

Губернатор региона сообщил, что беженцам из ДНР и ЛНР нет необходимости оформлять какие-либо документы. В округах подготовлены специальные пункты для размещения людей.

Также Воробьев поручил главам подмосковных округов внимательно отнестись к размещению беженцев с Донбасса и проявить заботу о них.

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