РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 фев. Городской округ Котельники оказался на втором месте в рейтинге городов Московской области по социально-экономическим показателям, сообщил на ежегодном отчете о результатах работы за год глава муниципалитета Сергей Жигалкин.
По его словам, национальные проекты президента, государственные программы Московской области, муниципальные программы городского округа – это составляющие элементы в работе.
В декабре в Московской обалсти вручили награды по итогам рейтинга-45. Первое место за наивысшие результаты в достижении целевых показателей развития Московской области в 2021 году и премию губернатора Подмосковья вручили городскому округу Щелково. Второе место у городского округа Котельники, третье место у Одинцовского округа.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии