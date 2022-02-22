РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 фев. Городской округ Котельники оказался на втором месте в рейтинге городов Московской области по социально-экономическим показателям, сообщил на ежегодном отчете о результатах работы за год глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

«Как Вы знаете, по итогам 2021 года городской округ Котельники занял второе место в рейтинге городов Московской области по социально-экономическим показателям «Один в поле не воин». Через выстроенную работу команды и рождается решение наиболее сложных или даже острых вопросов. Наша команда – это правительство Московской области, администрация городского округа, муниципальный центр управления регионом, совет депутатов, общественная палата и активные жители», - сказал Жигалкин.

По его словам, национальные проекты президента, государственные программы Московской области, муниципальные программы городского округа – это составляющие элементы в работе.

В декабре в Московской обалсти вручили награды по итогам рейтинга-45. Первое место за наивысшие результаты в достижении целевых показателей развития Московской области в 2021 году и премию губернатора Подмосковья вручили городскому округу Щелково. Второе место у городского округа Котельники, третье место у Одинцовского округа.