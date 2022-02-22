РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 фев. Новые дороги появятся в городском округе Мытищи до 2025 года. Так, трассу Виноградово - Болтино - Тарасовка планируют достроить в 2024 году, сообщается на сайте администрации городского округа.

Она пройдет на удалении 4-8 км от МКАД, выполняя роль дублера и сохраняя местные дороги как альтернативные.

До 2024 года будет реконструирована часть Пироговского шоссе на участке от Волковского шоссе до пересечения с трассой Виноградово - Болтино - Тарасовка. Новая дорога будет иметь 4 полосы.

Еще будут реконструированы часть Волковского шоссе и участок улицы Угольной, построен новый подъезд к ж/д станции Строитель.

В связи с реконструкцией Пироговского шоссе примыкающий к ней участок улицы Угольной также расширят до 4 полос. Работы планируется провести в 2023 году.

Новый подъезд к ж/д станции Строитель шириной в 2 полосы построят к 2025 году.