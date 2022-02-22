РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. В подмосковном Подольске беженцам из Донецкой народной республики (ДНР) оформили документы, открыли банковские карты и обеспечили мобильной связью, провели экспресс-тестирование на Covid-19, сообщил и.о. главы городского округа Дмитрий Жариков.

Почти 150 жителей Донбасса, в том числе 69 детей, прибывшие во вторник утром в Подмосковье, уже разместились в детско-юношеском оздоровительном центре «Мечта». Для них создали комфортные условия проживания.

«Люди, конечно, устали после тяжелой дороги, поэтому мы сразу обеспечили их горячим обедом. Затем заселили и оформили необходимые документы, в частности, открыли банковские карты, обеспечили мобильной связью. На месте провели экспресс-тестирование на Covid-19 и медицинские осмотры. При необходимости людям будут предоставлены не только медикаменты, но и лечение», - написал Жариков в своем Instagram-аккаунте.

Рядом с гостями постоянно будут находиться волонтеры. Силами учреждений культуры и молодежной политики организуют досуговую программу. 23 февраля детей распределят по классам, чтобы они могли продолжить обучение. Организуют доставку учащихся автобусами.

«Надеюсь, что наши соотечественники, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и которым мы протянули руку помощи, наконец-то почувствуют себя в безопасности и в окружении друзей», - заключил Жариков.