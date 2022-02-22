РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 фев. В День защитника Отечества музей народных художественных промыслов в городском округе Мытищи откроет свои двери для свободного посещения, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Это отличная возможность не только интересно, но и с пользой провести праздничный день. Ждем всех желающих у нас в Подмосковье», – заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что музеи откроют свои двери для свободного посещения и 8 марта. Подобную инициативу поддержали еще 12 музеев Подмосковья.

Бесплатно посетить экспозицию можно, получив билет по акции в кассе музея. Для удобства афишу мероприятий лучше изучить заранее - некоторые экскурсии и выставки останутся платными. На них необходимо приобрести электронные билеты на сайте музея.

Посещение выставок организовано с соблюдением мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Адрес музея: городской округ Мытищи, село Федоскино, ул. Лукутинская, стр. 7.