РИАМО - 22 фев. Московское областное УФАС России рассмотрело дело о нарушениях ООО «Интеграл» и приняло решение включить сведения об обществе в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что с компанией заключил договор «Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». Стороны договорились о разработке проекта зон санитарной охраны для действующего водозабора пресных подземных вод на территории учреждения, с получением санитарно-эпидемиологических заключений.

ООО «Интеграл» нарушило условия контракта, в ответ на это учреждение расторгло соглашение в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество также не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений. В связи с этим УФАС Подмосковья приняло решение о включении общества в реестр недобросовестных поставщиков.

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