РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 фев. На прошлой неделе Госжилинспекция Московской области обработала 439 заявок жителей городского округа Мытищи в Единую диспетчерскую службу (ЕДС МО), которые касались содержания многоквартирных домов, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Более 310 заявок за это время перешли в категорию выполненных. Руководитель надзорного ведомства Ольга Федина отметила, что общее количество обращений из муниципалитета уменьшилось на 7%, и такая тенденция отмечается вторую неделю подряд.

Наивысшие темпы снижения зафиксированы в категориях: нарушение внутренней отделки (окрасочное и штукатурное покрытие) стен, потолков подъездов (-82%), протечки кровли (-21%).

А наибольшее количество обращений (154) поступило в категории «Ненадлежащее содержание и эксплуатация МКД».

Федина добавила, что направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС Московской области. Это наиболее оперативный способ решения жилищно-коммунальных проблем. Управляющая организация обязана взять заявку в течение 24 часов и исполнить ее в регламентные сроки. Качество проведенных работ должен согласовать заявитель.