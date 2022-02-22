РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. В микрорайоне Кутузово в Подольске на двух женщин с крыши обрушилась огромная глыба льда длиной более метра. Видео опубликовали в группе «Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Женщины подходили к подъезду, когда глыба упала с крыши. Лед не задел их. Очевидцы рассказали, что глыба упала во вторник около 15:00 по адресу: ул. Бородинская, дом №18/9.

На видеозаписи видно, как две женщины идут не спеша к подъезду. Одна из них с пакетом поддерживает вторую.

Когда рядом пролетает огромная глыба, женщина попыталась прикрыть себя руками и подтолкнула бабушку под козырек подъезда. Лед раскололся на несколько частей. Женщины не пострадали.