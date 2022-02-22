РИАМО - 22 фев. В Московской области начался прием документов на программу «Социальная ипотека» для учителей, подать соответствующие документы можно до 25 марта, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что в регионе уже закончен прием документов для воспитателей. С 4 апреля подать документы смогут уже молодые педагоги.

«Уникальность программы заключается в том, что государство оплачивает полную стоимость жилья, а участник программы – лишь проценты по кредиту банку. Участниками отбора могут стать учителя, имеющие стаж педагогической работы на территории РФ не менее 5 лет и заключившие соглашение о своей трудовой деятельности в подмосковной организации образования сроком не менее 10 лет», – отметила Каклюгина.



Весь список необходимых документов есть на официальном сайте министерства образования области в разделе «Деятельность // Мероприятия // Социальная ипотека».