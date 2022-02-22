РИАМО - 22 фев. В 2022 году в столице планируется обновить 31,1 км коллекторов, среди которых «Зарядье», «Академика Сахарова» и «Новый Арбат», сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В прошлом году специалистам удалось привести в порядок 30,8 км коллекторов. Так, в Зеленограде отремонтировали конструкции внутриквартального коллектора «12 Микрорайон», и теперь рабочие системы района Силино стали стабильнее.

Также модернизировали 9 коллекторов – «ЦДТ», «Новоконюшковский», «Панфиловский-2», «Вавиловский», «Площадь Гагарина», «Астаховский», «Таганский», «Бутырский» и «Настасьинский».

В прошлом году уделили много внимания и обновлению систем водоснабжения и водоотведения. Так, было построено или реконструировано 103 км водопроводной и 62 км канализационных сетей. В 2022 планируется построить еще 224 км и 119 км таких сетей соответственно.

При обновлении систем водосточного хозяйства в столице в прошлом году привели в порядок 33,2 км водосточных сетей. В общей сложности создано свыше 270 км новых сетей водостока. В этом году обновят еще 20,5 км сетей.