РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 фев. Протечки на крыше, подтеки на фасаде, вдоль водоотводов и в углах здания были обнаружены в доме № 23/5 по проспекту Ленина в подмосковной Балашихе, комиссией принято решение о необходимости проведения строительной экспертизы, сообщается на сайте администрации муниципалитета.
В комиссионном обходе приняли участие заместитель главы администрации округа Татьяна Калашникова, представители Фонда капитального ремонта региона, Балашихинской прокуратуры, управляющей компании ООО «Меридиан» и подрядчик.
Договор о проведении капремонта крыши между Фондом капитального ремонта и подрядной организацией был подписан в 2018 году.
«Я в доме живу 18 лет. До капремонта крыша протекала. Когда в 2018 году проблему устранили, жители выдохнули, сделали в квартирах ремонт. Спустя несколько лет все снова началось», - отметила жительница дома Татьяна Федотова.
В ходе осмотра дома обнаружены протечки на крыше, подтеки на фасаде, вдоль водоотводов и в углах здания. Комиссией принято решение о необходимости проведения строительной экспертизы. Этим должна заняться управляющая компания. В случае выявления дефектов, будут прописаны решения со сроками устранения.
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