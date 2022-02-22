РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 фев. Протечки на крыше, подтеки на фасаде, вдоль водоотводов и в углах здания были обнаружены в доме № 23/5 по проспекту Ленина в подмосковной Балашихе, комиссией принято решение о необходимости проведения строительной экспертизы, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В комиссионном обходе приняли участие заместитель главы администрации округа Татьяна Калашникова, представители Фонда капитального ремонта региона, Балашихинской прокуратуры, управляющей компании ООО «Меридиан» и подрядчик.

«Сегодня осуществили комиссионный выход по адресу пр. Ленина 23/5. В рамках программы капитального ремонта в доме была произведена замена стропильной системы, внешнего организованного водостока, ремонт чердачного помещения, заменили кровлю из профлиста. Несмотря на это, сообщения о том, что крыша течет, продолжают поступать», – сказала Калашникова.

Договор о проведении капремонта крыши между Фондом капитального ремонта и подрядной организацией был подписан в 2018 году.

«Я в доме живу 18 лет. До капремонта крыша протекала. Когда в 2018 году проблему устранили, жители выдохнули, сделали в квартирах ремонт. Спустя несколько лет все снова началось», - отметила жительница дома Татьяна Федотова.

В ходе осмотра дома обнаружены протечки на крыше, подтеки на фасаде, вдоль водоотводов и в углах здания. Комиссией принято решение о необходимости проведения строительной экспертизы. Этим должна заняться управляющая компания. В случае выявления дефектов, будут прописаны решения со сроками устранения.