РИАМО - 22 фев. В столице расследуется уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины. Ему было предъявлено обвинение в убийстве двух человек, которое произошло в 1999 году, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, в феврале 1999 года около ночного клуба на улице Удальцова в столице обвиняемый, поссорившись с мужчинами, несколько раз выстрелил в оппонентов. Оба раненых скончались на месте, а обвиняемый скрылся.

В ходе работы следователи и криминалисты проанализировли материалы уголовного дела, а еще проверили все собранные в рамках расследования доказательства. В результате проведенной работы обвиняемый был задержан.

Сразу после убийства , мужчина выехал за пределы Московского региона и долгое время скрывался на территории Ленинградской области. Он не поддерживал связи со своими знакомыми и семьей, а в 2003 году незаконно купил паспорт гражданина РФ с другими данными.

«В ходе допроса обвиняемый дал подробные показания об обстоятельствах совершенного им преступления, которые в полном объеме согласуются с собранными по уголовному делу доказательствами», - сказала Иванова.

Следствие установило, что данный мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе и за особо тяжкие преступления.

На сегодняшний день с задержанным проводятся следственные действия, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по делу продолжается.