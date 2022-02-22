РИАМО - 22 фев. В число основных задач и проектов по развитию инженерного хозяйства в столице в 2022 году вошли строительство и реконструкция около 2,4 тыс. км инженерных сетей, реконструкция ПС «Баскаково», сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В этом году в городе также планируют подключить 19 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов, 450 станций зарядки электрокаров. Будут реконструированы газопроводы-дюкеры «Кутузовский», «Гольяновский», «Щукинский», «Фрунзенский». Построят 39,4 км газопроводов в новой Москве.

Планируется установить 36 тыс. опор освещения во дворах, на территориях детсадов, школ, на спортплощадках, детских площадках. Будет проведено техническое перевооружение тягодутьевых механизмов ТЭЦ-16 и водоводов добавочной воды ТЭЦ-21, заменят краны, конвективные поверхности нагрева и горелочные устройства на ТЭЦ-25.

Будут модернизированы коллекторы «Академика Сахарова», «Зарядье», «Новый Арбат» и другие. Продолжится реконструкция Люберецких очистных сооружений. Построят очистные сооружения в поселке Кленово с производительностью 2 тыс. кубометров в сутки.

4‑й этап реконструкции Люберецких очистных сооружений начнут в 2022 г>>