РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 фев. В Домодедове 4 марта пройдет I этап Зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди населения, сообщается в группе стадиона «Авангард» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие пройдет в 10:00 по адресу: г. Домодедово ул. 2-я Коммунистическая, д. №2А. Для участия необходимо зарегистрироваться по почте gto.dmd@mail.ru до 1 марта 2022 года.

Принять участие могут команды из двух человек: мужчина и женщина 25-29 лет; мужчина и женщина 30-39 лет, мужчина и женщина 40-49 лет и мужчина и женщина 50-59 лет, а так же все желающие в индивидуальном порядке.

Среди испытаний - стрельба из пневматической винтовки; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (от уровня скамьи в см); сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз за 3 мин); подтягивание из виса на высокой (низкой) перекладине (количество раз) или рывок гири 16 кг (для мужчин); поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин).