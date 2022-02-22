РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 фев. Во вторник в Королеве 10 школьников получили паспорта в торжественной обстановке в интерактивном павильоне «Космос», передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Ребят поздравили первый заместитель главы администрации Светлана Викулова и генерал-майор, доктор наук Владимир Мартынов.

«Мне выпала почетная обязанность вручить вам сегодня паспорта. Желаю вам расти, развиваться, становиться настоящими защитниками своих родных своих родителей. Будьте умными, будьте добрыми, будьте благодарными», - сказала Викулова.

Вместе с паспортами школьники получили по экземпляру Конституции РФ, обложки для паспортов и книги о 4ЦНИИ.