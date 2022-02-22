РИАМО - 22 фев. Накануне Дня защитника Отечества на улично-дорожной сети столицы образовались пробки в 9 баллов из 10 возможных. Наиболее крупные заторы возникли на Садовом кольце и ТТК, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Крупные пробки образовались на Кадашевской, Раушской и Болотной набережных, Тверском бульваре и Неглинной улице. Также заторможено дорожное движение на Покровском и Яузском бульварах и Николоямской улице.

Длинные пробки возникли на подъезде к станциям метро «Тульская», «Беговая» и «Комсомольская». Кроме того, автомобилисты стоят в пробках у Рижского вокзала, на шоссе Энтузиастов при движении в центр города, на улицах Радио и Красноказарменной.

Сложная дорожная ситуация в Москве сохранится до 20 часов. Затем нагрузка на улично-дорожную сеть города будет снижаться и к 21 часу пробки будут оцениваться в 5 баллов. Свободным движение на дорогах столицы станет ближе к ночи.