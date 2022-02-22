РИАМО - 22 фев. Российское военно-историческое общество при поддержке министерства культуры РФ проводит Всероссийский молодежный творческий конкурс «Образ Петра Великого», сообщают организаторы.

Конкурс направлен на поддержку молодежного искусства, популяризацию отечественной истории, укрепление исторической и культурной связи поколений. Проект позволит отразить взгляд современников на личность Петра Великого, на значение его реформ для современной России.

В конкурсе предусмотрены следующие номинации: живописные произведения, скульптурные произведения, декоративно-прикладное искусство, литературные произведения, стрит-арт (граффити, различные скульптурные инсталляции), новые формы (работы с использованием IT-технологий, в том числе видео- и анимационные ролики).

Подать заявку на участие могут россияне в возрасте от 14 до 35 лет на сайте великийпетр.рф. Необходимо отправить от 3 до 5 качественных фотографий своей творческой работы, видеоматериалов. Каждый автор может представить по одной заявке в каждой из номинаций.

Конкурс проводится в два этапа. Прием заявок осуществляется по 1 июня включительно. С 19 июля по 15 августа включительно производится прием оригиналов работ на второй этап конкурса. Результаты конкурса будут объявлены 15 сентября.

Победители в каждой номинации в возрасте от 14 до 17 лет получат ультрасовременные планшеты для образования и развития, в возрасте от 18 до 35 лет – денежные вознаграждения.

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