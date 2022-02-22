РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 фев. Электроснабжение ряда улиц в поселке Нахабино подмосковного Красногорска временно отключат 24 февраля, сообщили в пресс-службе Минэнергетики Московской области.

Истринское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется 24 февраля с 11:00 до 12:00 на улицах Урицкого, Ленина и 40 лет Октября.

Причиной станут работы по замене голого провода на СИП, установка опор.