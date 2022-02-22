РИАМО - 22 фев. В 2022 году начнется 4-й этап комплексной реконструкции Люберецких очистных сооружений. На проведение этого этапа власти столицы выделили 7,3 млрд рублей, будет построен второй блок очистных сооружений, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Реконструкцию разделили на 5 этапов. 2 из них закончили в прошлом году. В рамках 3 этапа построят сооружения удаления фосфора и азота в возвратных потоках после обезвоживания осадка сточных вод. Этот этап проведут за счет внебюджетного финансирования в рамках концессионного соглашения, которое было заключено в этом году на 27 лет.

В ходе 5 этапа планируется возвести сооружения обеззараживания сточных вод с помощью ультрафиолетового излучения производительностью 1 млн кубометров в сутки.

Ранее для улучшения состояния реки Москвы и уменьшения неприятных запахов реконструировали и модернизировали Курьяновские очистные сооружения. Они сохранили существующие мощности – 3 млн кубометров в сутки. В прошлом году в том числе ввели в строй комплекс механической очистки стоков и две группы вторичных отстойников.

Что касается системы обращения с отходами, то раздельный сбор мусора в Москве начали внедрять с 2020 года. Были брендированы контейнерные площадки – около 23 тыс. площадок, из которых 18 тыс. площадок в жилом секторе и около 5 тыс. – в учреждениях социальной сферы. На линии работают около 1 тыс. брендированных мусоровозов.

Раздельный сбор мусора позволит обеспечить увеличение объемов утилизации отходов, уменьшить их объем захоронения.

Названы объекты, которые будут реставрировать в Москве в 2022 году>>