РИАМО - 22 фев. Черемушкинской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение на 4 человек, один из которых — участковый уполномоченный ОМВД России по району Черемушки. Они присвоили себе недвижимость умершего москвича, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Их обвиняют в мошенничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Установлено, что обвиняемым стала известна информация о смерти 43-летнего жителя столицы, после чего они решили похитить принадлежащие ему 2 квартиры.

Для этого они подделали паспорт и составили фиктивные договоры купли-продажи. Тогда злоумышленники получили право распоряжаться имуществом и продали квартиры, обратив в свою пользу доход более 17 млн рублей.

Один из обвиняемых, недовольный вознаграждением, прибыл в правоохранительные органы с явкой с повинной.

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