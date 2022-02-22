РИАМО - 22 фев. В Подмосковье до мест размещения беженцев из Донецкой и Луганской народных республик доехали все автобусы, дольше всего автобусы ехали до места размещения в Клину, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Прибывшие в Подмосковье просили лекарства: у кого-то болела голова, детей укачивало. Автобусам приходилось останавливаться, но все вопросы оперативно решили. Медики и волонтеры обеспечили беженцев всем необходимым.

В Волоколамский округ приехали порядка 160 человек, в Подольск – 130, в Клин – 400, в Пушкине подготовили 135 мест, в Зарайске – около 100. Для всех гостей подготовили горячее питание и комфортные комнаты.

Прибывшие просят о разном – предоставить сим-карты, подгузники для детей, одежду. Всех обеспечат необходимыми вещами. Главы округов будут оказывать беженцам нужное внимание.

Первые беженцы из Донбасса приехали в Подмосковье утром во вторник.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства назвал это решение давно назревшим. Также Путин подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.