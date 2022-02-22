РИАМО - 22 фев. На Аллее спортивной славы в «Лужниках» в Москве был открыт памятный знак основоположникам самбо Виктору Спиридонову, Василию Ощепкову и Анатолию Харлампиеву, сообщили РИАМО в пресс-службе Российского военно-исторического общества.

В открытии стелы приняли участие помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и президент Всероссийской и Европейской федерации самбо Сергей Елисеев.

Слово «самбо» расшифровывается как «самооборона». Этот вид спорта получил широкое распространение на территории России.

«Так или иначе, это вообще очень актуально для нас. Это действительно национальный вид спорта. Мы никому не угрожаем - мы только защищаемся. А зная самбо, это можно сделать лучше», – заявил Мединский.

Памятная стела была воздвигнута по инициативе Всероссийской федерации самбо. Знак стал продолжением мемориала основоположникам самбо Виктору Спиридонову, Василию Ощепкову и Анатолию Харлампиеву, который был открыт в 2020 году. Мемориал был создан народным художником России Салаватом Щербаковым.

С тех пор он стал местом принесения клятвы самбиста, рядом с памятной стелой принимают в сообщество новых спортсменов. Новый знак стал заключительной точкой мемориального комплекса.

«Хочу сказать слова огромной благодарности Владимиру Ростиславовичу Мединскому за поддержку такого начинания. Недавно мы договорились подписать соглашение о сотрудничестве, чтобы мы совместно открывали подобные памятники и мемориалы, не только по самбо, как по виду спорта, но и в честь людей, которые развивали наш вид спорта в регионах», – отметил Елисеев.

Он добавил, что новый мемориал может стать местом, откуда будущих российских спортсменов будут отправлять на международные соревнования. Кроме того, летом в столичных «Лужниках» будет открыт Международный центр самбо.